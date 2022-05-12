12 May 2022 - 14:53- Spor G: 12 May 2022 - 14:54

Coronadan yitirdiğimiz Işıl hemşire ölüm yıldönümünde anılıyor
Coronadan yitirdiğimiz Işıl hemşire ölüm yıldönümünde anılıyor mask

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü himayesinde Sağlık Çalışanları Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Hemşire Işıl Dalgın Voleybol Turnuvası, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenen açılış programıyla başladı

MİNNETTARIZ

Açılış törenine Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, ilimiz sağlık idarecileri, hekimler, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı. Sağlıkçılardan oluşan takımlar maç öncesi özel olarak hazırlanan afiş ve pankartlarla saha çıkarak sağlıklı yaşama dikkat çekti. Pehlevan "Geçen yıl covid 19 nedeniyle aramızdan ayrılan mesai arkadaşımız hemşire Işıl Dalgın adına düzenlenen turnuva dolayısıyla tüm sağlık şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyoruz. Pandemi sürecinde maalesef Işıl hemşire gibi birçok mesai arkadaşımızı kaybettik ve ebediyete uğurladık. Asla unutulmayacaklar" dedi.

12 May 2022 - 14:53 - Spor

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