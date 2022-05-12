Coronadan yitirdiğimiz Işıl hemşire ölüm yıldönümünde anılıyor

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü himayesinde Sağlık Çalışanları Spor Kulübü Derneği tarafından düzenlenen Hemşire Işıl Dalgın Voleybol Turnuvası, Şehit Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlenen açılış programıyla başladı
MİNNETTARIZ
Açılış törenine Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, ilimiz sağlık idarecileri, hekimler, sağlık çalışanları ve aileleri katıldı. Sağlıkçılardan oluşan takımlar maç öncesi özel olarak hazırlanan afiş ve pankartlarla saha çıkarak sağlıklı yaşama dikkat çekti. Pehlevan "Geçen yıl covid 19 nedeniyle aramızdan ayrılan mesai arkadaşımız hemşire Işıl Dalgın adına düzenlenen turnuva dolayısıyla tüm sağlık şehitlerimizi tekrar rahmetle anıyoruz. Pandemi sürecinde maalesef Işıl hemşire gibi birçok mesai arkadaşımızı kaybettik ve ebediyete uğurladık. Asla unutulmayacaklar" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.