O kupa Kocaeli’ye gelecek

Acun Ilıcalı’nın kanalı TV 8,5 tarafından düzenlenen Mini Futbol Türkiye Şampiyonası 2022’de iddialı bir takımla mücadele ediyoruz. Kocaelispor formasını ve armasını İzmitli Engin Kara’nın takımı Neka Yol Yardım taşıyor. Kocaelispor’un efsane futbolcularından Nuri Çolak, Engin Öztonga, Yaşar Aydın, Murat Soner Başak, Hamza Mutlu ve Barış Civelek’in yer aldığı yeşil siyahlı ekipte ilimiz futbolunda söz sahibi olan Burak Arslan, Erol Badiş, Erdem Gürcan, Yusuf Duru ve Serdar Pamuklar gibi isimler de yer alırken takımın sorumluluğunu 41 numaralı formayı giyen Mehmet Açık üstlendi.
# bir, tarafından, Kocaelispor
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.