12 May 2022 - 14:53- Spor G: 12 May 2022 - 14:54

O kupa Kocaeli’ye gelecek
O kupa Kocaeli’ye gelecek mask

Acun Ilıcalı’nın kanalı TV 8,5 tarafından düzenlenen Mini Futbol Türkiye Şampiyonası 2022’de iddialı bir takımla mücadele ediyoruz. Kocaelispor formasını ve armasını İzmitli Engin Kara’nın takımı Neka Yol Yardım taşıyor. Kocaelispor’un efsane futbolcularından Nuri Çolak, Engin Öztonga, Yaşar Aydın, Murat Soner Başak, Hamza Mutlu ve Barış Civelek’in yer aldığı yeşil siyahlı ekipte ilimiz futbolunda söz sahibi olan Burak Arslan, Erol Badiş, Erdem Gürcan, Yusuf Duru ve Serdar Pamuklar gibi isimler de yer alırken takımın sorumluluğunu 41 numaralı formayı giyen Mehmet Açık üstlendi.

12 May 2022 - 14:53 - Spor

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