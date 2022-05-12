“Annelerimiz ile kızlarımızı güçlü yarınlara uçuruyoruz”

Kadının Eli Kocaeli Kooperatifi ve Nuh Çimento MTAL işbirliği ile önceki gün Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Anneler ve Kızlar Üretim Şenliği gün boyunca devam etti. Programda ilk konuşan İzmit Nuh Çimento MTAL Müdürü Süleyman Toptaş, "Nuh Çimento öğrenci ve ailesi yıl boyu ürettiği ürünleri geleneksel olarak sergilemekte ve satışlarını yapmakta. Bu sene ilk kez kooperatif ile birlikte yapıyoruz. Müge Uçar Hanım’a teşekkür ederim. Girişimcilik ruhu, ticari atılım ve kadınların aile bütçesine destek sağlayarak kendini daha güçlü hissetmesini amaçlıyoruz" dedi.

“GÜÇLÜ YARINLARA UÇURUYORUZ"

Ardından Kadının Eli Kocaeli Kooperatifi Başkanı Müge Uçar ise, "Kadın demek ana demek. Kadınlarımız umutlarını, emeklerini, vazgeçmişlerini sandıklardan çıkartarak markalaştırmak adına bir adım attık. Annelerimizin tecrübeleri ile kızlarımızın dinamiklerini bir araya getirdik. Çift kanatlı kuş olarak güçlü yarınlara uçuruyoruz" dedi.

ŞENLİĞE KATILANLAR

AKP MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek,

İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen,

İl Kültür ve Turizm Müdürü Fatih Taşdelen,

İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürü İhsan Özkan,

Şube Müdürleri,

Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitimler Müdürü Şenol Pekgöz,

İl Ticaret Şube Müdürü Sultan Kurbanoğlu,

İzaydaş Genel Müdürü Muhammet Saraç,

Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü’nden İmdat Akbaba,

KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan,

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’ün eşi Hatice Söğüt,

MHP İl Kadın Kolları Başkanı Yudum Kaşıkçı,

BBP İl Kadın Kolları Başkanı Sevgi Kaya,

Deva Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Gamze Kemahlı Durmaz,

Körfez Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi ve Körfez Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Zehra Coşkun Salih,

GKM Başkanı Sinem Uçan,

Albay Karaoğlanoğlu İlköğretim Okul Müdürü Selila Karagülle Çelik,

Atatürk Ortaöğretim Müdürü Nevzat Aktaş,

Mehmet Sinan Dereli Ortaöğretim Müdürü İsa Dede,

İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Aysel Demirtaş,

Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Hacet Aşar,

Çok sayıda vatandaş katıldı.