Karamürsel Gençlik zirvede: 97-78

Karamürsel’in Erkekler Bölgesel Basketbol Lig’de mücadele eden Karamürsel Gençlikspor, tam yol ilerliyor. Sarı Lacivertli temsilcimiz kendi evinde oynadığı İzmir Tek Hedef Spor’u 97-78 yenerek grubunda liderliğe oturdu. Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde mücadele eden Karamürsel Gençlikspor kendi sahasının yaklaşık 2 aydan buyana bakımda olması bu nedenle ilk maçını İzmit’te oynayan takım, geçtiğimiz hafta salonun tadilatının tamamlanmasının ardından 2 ay sonra kendi taraftarlarının önüne çıktı ve kazandı. Takım bu galibiyetle grubunda lider oldu. Karamürsel Gençlikspor Koordinatörü Turgut Taşçı, ‘Antrenman yaptıkça daha da iyi olacağız. Takımıma sonuna kadar güveniyorum. Karamürsel’imizi ve Kocaeli basketbolunu en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz” dedi. Kulüp başkanı Ömer Seysettin Yener, “Yönetim kurulumuz, belediye başkanı İsmail Yıldırım ve sponsor firmalarımızla güzel işlere imza atıyoruz. Her gün birlikte kararlar alarak daha iyisini yapmanın planlarını oluşturuyoruz, inancımız tam, başaracağız” dedi.