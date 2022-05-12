“Kültürsüz birinin ‘Kültür Müdürü’ olması ancak AKP ile bağdaşabilirdi”

Derince Belediyesi’nde Kültür Müdürü olarak görev yapan Hüseyin Demirkan’ın sosyal medya hesabında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekilleri ve partililer hakkında ağır itham, hakaret ve çirkin söylemlerde bulunması üzerine CHP Derince İlçe Başkanı Elvan Sarım açıklamalarda bulundu.

“TEMSİL ETTİĞİ SİYASİ İRADE İÇİN BİLE ABARTILI”

Sarım açıklamasında, “Derince Belediyesi Kültür Müdürü Hüseyin Demirkan’ın bu davranış ve söylemleri Devlet Memurluk Kanunu Madde 7, Anayasa Madde 68/5 Memurların tarafsızlığını sağlamak ve bazı usulsüz davranışların kesin şekilde önlenmesi amacıyla getirilmiş bu maddeyle çeliştiği gibi ahlaki olarak da yanlış ve temsil ettiği siyasi irade için bile abartılı bir tavırdır” dedi.

“KÜLTÜRDEN BİHABER”

Hüseyin Demirkıran hali hazırda AKP’nin yaratmaya çalıştığı kutuplaştırıcı dili, siyasi nezaketsizliği ve yandaş bürokrasiyi çok net bir şekilde temsil eden ve bu tür davranışları ödüllendiren bir mekanizma işletmesini de simgeleyen bir örnektir. Paylaşımlarında dilimizi yanlış kullanan, yalan ve iftiralar ile insanları kin ve düşmanlığa iten, vasıfsız, lakayt ve kültürden bihaber bu kişinin ‘Kültür Müdürü’ olarak atanması da ancak bu siyasi iradenin vizyonuyla bağdaştırabilir” şeklinde konuştu.

“TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

CHP Derince İlçe Başkanlığı olarak Demirkan’ın sadece görevinden alınmasını değil, Derince Belediyesi’ni yönetenlerin liyakate, hukuka uygun ve temsil ettikleri partiye değil, Derince halkına layık görevlendirmelerde bulunması ısrarlarını sürdüreceklerini belirten Sarım, “CHP Derince Belediye Meclis Üyelerimizin Derince Belediyesi’ne ilettiği dilekçenin ve şahıs hakkında nasıl bir süreç izleneceğinin takipçisi olacağımızı aynı zamanda söz konusu paylaşımların CHP Genel Merkezimize iletildiğini ve hukuki işlemin başlatıldığını kamuoyunun ve partililerimizin bilgisine sunuyoruz” ifadelerini kullandı.