BTP’li Can’dan Dilovası Özanadolu’ya ziyaret

BTP İl Başkanı Muharrem Can, Dilovası Özanadolu Yardımlaşma Derneği’ni ziyaret etti. Hoş bir sohbetin olduğu ziyarette İl Başkanı Can’ı, Dernek Başkanı Ferhat Yazıcı ve üyeleri ağırladı. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı takip ettiklerini belirten Yazıcı, “Çok sevdiğimiz ve ilgi duyduğumuz bir insan, gençlerin dilinden anlayıp ışık ve ümit saçıyor” diyerek “Üzerimize düşen vazifede gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

“ÜLKEMİZİ MÜREFFEH YARINLARA ULAŞTIRACAĞIZ”

BTP İl Başkanı Muharrem Can ise, yeni kurulan derneğin başkan ve yönetim kuruluna başarılar diledi. “Biz de derneğimize her türlü desteği vermeye hazırız, gençlerimize sahip çıkalım. Bağımsız Türkiye Partisi, Milli Ekonomi Modeli ile tüm gençlerin hayallerini gerçekleştireceği günlere hazırlayacaktır. Merhum Prof. Dr. Haydar Baş hocamız hep sizin için mücadele etti, yetiştirdiği kadroyla ve genç genel başkanımız Hüseyin Baş ile tüm dertlere derman olacaktır. El ele verip ülkemizi müreffeh yarınlara ulaştıracağız” şeklinde konuştu.