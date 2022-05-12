AKP Dilovalı kadınlar, her hafta İstanbul’u geziyor

İstanbul'un manevi büyükleri ile Ramazan ayında 1200 vatandaşı buluşturan AKP Dilovası İlçe Kadın Kolları, kadınlar için cami ve türbe gezileri düzenlemeyi sürdürüyor. Hemen hemen her hafta sonu düzenlenen gezilerde Sultanahmet Meydanı ve tarihi hanları ziyaret eden Dilovalı kadınlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultan Ahmet Camii, Eyüp Sultan Camii ve Çamlıca Camii'ni geziyor. Vatandaşlar, AKP Dilovası İlçe Başkanlığı’na giderek veya iletişime geçerek bireysel olarak veya toplu olarak kayıt yaptırdıktan sonra, belirlenen günlerde cami ve türbelere araçlarla yolculuk yapıyor.