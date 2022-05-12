12 May 2022 - 14:55- Siyaset G: 12 May 2022 - 14:56

AKP Dilovalı kadınlar, her hafta İstanbul’u geziyor

AKP Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve yönetimi, Gez-Gör Projesi kapsamında İstanbul'da bulunan tarihi camilere düzenlediği ziyaretlerine devam ediyor.

AKP Dilovalı kadınlar, her hafta İstanbul’u geziyor mask

İstanbul'un manevi büyükleri ile Ramazan ayında 1200 vatandaşı buluşturan AKP Dilovası İlçe Kadın Kolları, kadınlar için cami ve türbe gezileri düzenlemeyi sürdürüyor. Hemen hemen her hafta sonu düzenlenen gezilerde Sultanahmet Meydanı ve tarihi hanları ziyaret eden Dilovalı kadınlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultan Ahmet Camii, Eyüp Sultan Camii ve Çamlıca Camii'ni geziyor. Vatandaşlar, AKP Dilovası İlçe Başkanlığı’na giderek veya iletişime geçerek bireysel olarak veya toplu olarak kayıt yaptırdıktan sonra, belirlenen günlerde cami ve türbelere araçlarla yolculuk yapıyor.

12 May 2022 - 14:55 - Siyaset

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Yorumlar

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Kemal Genç - Bu gezilerin harcamaları ceplerinden mi, yoksa beleş mi ? Dini mekanları gezdiklerine göre muhakkak kendi ceplerinden harcama yapıyorlardır......

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 12 Mayıs 15:16

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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