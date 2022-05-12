İstanbul'un manevi büyükleri ile Ramazan ayında 1200 vatandaşı buluşturan AKP Dilovası İlçe Kadın Kolları, kadınlar için cami ve türbe gezileri düzenlemeyi sürdürüyor. Hemen hemen her hafta sonu düzenlenen gezilerde Sultanahmet Meydanı ve tarihi hanları ziyaret eden Dilovalı kadınlar, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultan Ahmet Camii, Eyüp Sultan Camii ve Çamlıca Camii'ni geziyor. Vatandaşlar, AKP Dilovası İlçe Başkanlığı’na giderek veya iletişime geçerek bireysel olarak veya toplu olarak kayıt yaptırdıktan sonra, belirlenen günlerde cami ve türbelere araçlarla yolculuk yapıyor.
12 May 2022 - 14:55- Siyaset Güncelleme: 12 May 2022 - 14:56
AKP Dilovalı kadınlar, her hafta İstanbul’u geziyor
AKP Dilovası İlçe Kadın Kolları Başkanı Gülay Artut ve yönetimi, Gez-Gör Projesi kapsamında İstanbul'da bulunan tarihi camilere düzenlediği ziyaretlerine devam ediyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kemal Genç - Bu gezilerin harcamaları ceplerinden mi, yoksa beleş mi ? Dini mekanları gezdiklerine göre muhakkak kendi ceplerinden harcama yapıyorlardır......
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.