Türkiye’de 59 mağazayla hizmet veren Yargıcı, rotasını yurtdışına çevirdi. Yargıcı Genel Müdürü Oğul Sipahioğlu, “Mağazalarımızın 22’si franchise, 8’i ise yurtdışında. Mağaza sayısını yurt içinde 40’a yükseltirken, franchise sayısını 18’e çıkartarak yurt içinde toplam mağaza sayısını 58’e ulaştırmayı, yurtdışında ise tamamı franchise olmak üzere mağaza sayısını 12’ye yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.
12 May 2022 - 14:58- Ekonomi Güncelleme: 12 May 2022 - 14:59
Yargıcı rotasını yurtdışına çevirdi
Türkiye’de 59 mağazayla hizmet veren Yargıcı, rotasını yurtdışına çevirdi. Yargıcı Genel Müdürü Oğul Sipahioğlu, “Mağazalarımızın 22’si franchise, 8’i...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.