12 May 2022 - 14:58- Ekonomi G: 12 May 2022 - 14:59

Yargıcı rotasını yurtdışına çevirdi

Türkiye’de 59 mağazayla hizmet veren Yargıcı, rotasını yurtdışına çevirdi. Yargıcı Genel Müdürü Oğul Sipahioğlu, “Mağazalarımızın 22’si franchise, 8’i...

Türkiye’de 59 mağazayla hizmet veren Yargıcı, rotasını yurtdışına çevirdi. Yargıcı Genel Müdürü Oğul Sipahioğlu, “Mağazalarımızın 22’si franchise, 8’i ise yurtdışında. Mağaza sayısını yurt içinde 40’a yükseltirken, franchise sayısını 18’e çıkartarak yurt içinde toplam mağaza sayısını 58’e ulaştırmayı, yurtdışında ise tamamı franchise olmak üzere mağaza sayısını 12’ye yükseltmeyi hedefliyoruz” dedi.

12 May 2022 - 14:58 - Ekonomi

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