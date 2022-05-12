İnşaat maliyetleri son bir yılda ikiye katlandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İnşaat Maliyet Endeksi’nin Mart 2022 verisini açıkladı. Buna göre endeks, marta şubata göre yüzde 9.58, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 101.57 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 12.19, işçilik endeksi yüzde 1.22 arttı. Ayrıca geçen yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 128.11, işçilik endeksi yüzde 42.59 artış gösterdi.

KONUT ÜRETİM HIZI

Konut satılık ve kira fiyatları artmaya devam ederken, yükselişin temel etkenlerinden biri konut üretim hızının yavaşlaması olarak gösteriliyor. Konut arzının ise maliyetlerin ‘öngörülemeyen artışı’ nedeniyle azaldığı ifade ediliyor. Gayrimenkul geliştiriciler, bir yıldır inşaat maliyetlerinin rekor seviyede yükseldiğine dikkat çekiyor.