Engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımlarına destek olmak için çalışan Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 81 ilde toplam 103 ‘engelsiz mağaza’ konseptini hayata geçirdi. Mevcut mağazaları engellilerin rahatça ziyaret edebilmesi için erişilebilir olarak yeniden tasarlayan Turkcell’in engelsiz mağazalarında; son teknoloji ürünler ve dijital servis çözümleri deneyimlenebiliyor. Mağazalarda ayrıca çeşitli sosyal destek kampanyaları da yürütülüyor.
12 May 2022 - 15:09- Ekonomi Güncelleme: 12 May 2022 - 15:10
Turkcell mağazaları engelleri kaldırdı
Engelli bireylerin sosyal hayata eşit ve bağımsız katılımlarına destek olmak için çalışan Turkcell, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında 81 ilde...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.