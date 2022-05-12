Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden yeni nesil sigorta ürünlerini kapsamlı piyasa karşılaştırması ile sunan Sigortayeri.com, merkezine kullanıcı önceliklerini alan satış platformu ile müşterilerine interaktif bir deneyim sunuyor. Sigortayeri böylece, sadece teklif sunan bir sigorta aracısı olmanın ötesine geçerek ürün, hasar ve fiyatlandırma konusunda müşterilerin ihtiyaçlarını 360 derece yöneten bir Insurtech’e dönüşme yolculuğunun da ilk adımlarını attı. Sigortayeri’nin vizyonu doğrultusunda organizasyon yapısını, teknoloji ve kültürlerini de geliştirerek yeniden şekillendirdiklerini belirten Sigortayeri Genel Müdürü Ali Gülcan, “Sigorta satın alma sürecini kolaylaştırmak istiyoruz” dedi.
12 May 2022 - 15:10- Ekonomi Güncelleme: 12 May 2022 - 15:11
Sigortayeri.com yenilendi
Aktif Bank ekosisteminin Insurtech markası Sigortayeri; yenilenen kurumsal kimliği, logosu ve satış deneyimi ile tüketicilerle buluştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.