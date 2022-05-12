12 May 2022 - 15:10- Ekonomi G: 12 May 2022 - 15:11

Sigortayeri.com yenilendi

Aktif Bank ekosisteminin Insurtech markası Sigortayeri; yenilenen kurumsal kimliği, logosu ve satış deneyimi ile tüketicilerle buluştu.

Sigortayeri.com yenilendi mask

Türkiye’nin önde gelen sigorta şirketlerinden yeni nesil sigorta ürünlerini kapsamlı piyasa karşılaştırması ile sunan Sigortayeri.com, merkezine kullanıcı önceliklerini alan satış platformu ile müşterilerine interaktif bir deneyim sunuyor. Sigortayeri böylece, sadece teklif sunan bir sigorta aracısı olmanın ötesine geçerek ürün, hasar ve fiyatlandırma konusunda müşterilerin ihtiyaçlarını 360 derece yöneten bir Insurtech’e dönüşme yolculuğunun da ilk adımlarını attı. Sigortayeri’nin vizyonu doğrultusunda organizasyon yapısını, teknoloji ve kültürlerini de geliştirerek yeniden şekillendirdiklerini belirten Sigortayeri Genel Müdürü Ali Gülcan, “Sigorta satın alma sürecini kolaylaştırmak istiyoruz” dedi.
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12 May 2022 - 15:10 - Ekonomi

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