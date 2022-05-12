12 May 2022 - 15:10- Ekonomi G: 12 May 2022 - 15:12

Odeabank 2022’de büyümeye devam etti  

 TÜRKİYE’NİN genç, dinamik ve yenilikçi bankası Odeabank, 2022 yılının birinci çeyrek mali dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.  

Odeabank 2022’de büyümeye devam etti   mask

Odeabank sürdürülebilir büyüme performansını koruyor. Odeabank 2021 yılının ilk çeyreğinde 42 milyon olan net kârını 2022’nin ilk çeyreğinde 104 milyon TL’ye yükseltirken; bu sonuçlarda ihtiyatlılık prensibiyle 170 milyon TL tutarında da serbest karşılık ayırdı.  Odeabank’ın 2022 ilk çeyrek aktifleri 58,3 milyar TL, toplam kredileri 28,7 milyar TL, mevduat büyüklüğü ise 40 milyar TL seviyesine ulaştı.

FİNANSAL PERFORMANS

Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü, “Pandemi koşullarının etkin olduğu iki yıllık dönemde yakaladığımız güçlü büyüme ve finansal performansımızı 2022 yılın ilk çeyreğinde de sürdürüyoruz. İhtiyatlılık prensibimizi korurken kârlılığımızı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla kuvvetli bir şekilde artırmayı  başardık” dedi.
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12 May 2022 - 15:10 - Ekonomi

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