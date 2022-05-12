Aksigorta, hediye çekli kutlama yaptı

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştiren Aksigorta, evlerinden çalışmayı sürdüren acentelerini yaptığı sürprizlerle desteklemeye devam ediyor. Acentelerinin Ramazan Bayramı’nı ve 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı’nı kutlayan Aksigorta, acenteleri ve acente çalışanlarından oluşan yaklaşık 15 bin kişiye belirli marketlerde kullanabilecekleri alışveriş çeki hediye etti.

EKONOMİK ŞARTLAR

Acenteleri için her fırsatta destekte bulunduklarını ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Gerek pandemi gerekse ekonomik şartlar nedeniyle oldukça zorlayıcı geçen bu günlerde, acentelerimizin onların yanında olduğumuzu bilmesi bizim için büyük önem taşıyor” dedi.