Aksigorta, hediye çekli kutlama yaptı

Yeni nesil sigortacılık anlayışıyla ürün ve hizmetlerini geliştiren Aksigorta, evlerinden çalışmayı sürdüren acentelerini yaptığı sürprizlerle desteklemeye devam ediyor. Acentelerinin Ramazan Bayramı’nı ve 1 Mayıs Emek ve İşçi Bayramı’nı kutlayan Aksigorta, acenteleri ve acente çalışanlarından oluşan yaklaşık 15 bin kişiye belirli marketlerde kullanabilecekleri alışveriş çeki hediye etti.
EKONOMİK ŞARTLAR
Acenteleri için her fırsatta destekte bulunduklarını ifade eden Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Gerek pandemi gerekse ekonomik şartlar nedeniyle oldukça zorlayıcı geçen bu günlerde, acentelerimizin onların yanında olduğumuzu bilmesi bizim için büyük önem taşıyor” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.