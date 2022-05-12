KSMMMO Adayı Çakır, Gebzeli meslektaşlarından destek istedi

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Olağan Genel Kurulu, 14-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 4 grubun yarışacağı seçimlerde adaylar son turlarını gerçekleştiriyor. Diyalog Grubu’nun temsilcisi olan Özcan Çakır da Gebze’de bulunan Ella Restoran Cafe’de önemli bir organizasyon yaptı.
SEÇİM ÖNCESİ MORAL DEPOLADI
Gebzeli meslektaşlarıyla kahvaltıda buluşan Çakır’a önceki dönem başkanlarından Fikret Gökmen, önceki dönem yöneticilerinden Cengiz Tosun ve yönetim kurulu adayı Ahmet Erdinç Pertev eşlik etti. Gebze’de sıcak bir karşılamayla ağırlanan Diyalog Grubu temsilcileri, seçime sayılı günler kala moral depoladı. Başkan Adayı Çakır, Gebzeli meslektaşlarının desteğine talip oldu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.