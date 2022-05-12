12 May 2022 - 15:13- Gündem G: 12 May 2022 - 15:16

KSMMMO Adayı Çakır, Gebzeli meslektaşlarından destek istedi

Gebze Ella Restoran Cafe’de, meslektaşlarıyla kahvaltıda buluşan Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkan Adayı Özcan Çakır, Gebzeli üyelerin desteğine talip oldu

KSMMMO Adayı Çakır, Gebzeli meslektaşlarından destek istedi mask

Kocaeli Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Olağan Genel Kurulu, 14-15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek. 4 grubun yarışacağı seçimlerde adaylar son turlarını gerçekleştiriyor. Diyalog Grubu’nun temsilcisi olan Özcan Çakır da Gebze’de bulunan Ella Restoran Cafe’de önemli bir organizasyon yaptı.

SEÇİM ÖNCESİ MORAL DEPOLADI

Gebzeli meslektaşlarıyla kahvaltıda buluşan Çakır’a önceki dönem başkanlarından Fikret Gökmen, önceki dönem yöneticilerinden Cengiz Tosun ve yönetim kurulu adayı Ahmet Erdinç Pertev eşlik etti. Gebze’de sıcak bir karşılamayla ağırlanan Diyalog Grubu temsilcileri, seçime sayılı günler kala moral depoladı. Başkan Adayı Çakır, Gebzeli meslektaşlarının desteğine talip oldu.
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12 May 2022 - 15:13 - Gündem

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