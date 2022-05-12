12 May 2022 - 15:15- Gündem G: 12 May 2022 - 15:20

“Yozgatlılar bugüne kadar birlik olamadı, artık olacak”

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın ve yönetimi, yaklaşık 2 ay önce kurulan Kocaeli Yozgatlılar Derneği’nin Başkanı Davut Murat’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Akalın, “Yozgatlılar bugüne kadar hep ezildiler. Birlik olamadılar. Artık biz de birlik olacağız” dedi

“Yozgatlılar bugüne kadar birlik olamadı, artık olacak” mask

Başkanlığını Kocaeli’nin tanınmış iş adamlarından Davut Murat’ın başkanlığını yaptığı ve iki ay önce İzmit’te kurulan Kocaeli Yozgatlılar Derneği’ni, Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın ve yönetimi ziyaret etti. Köseköy’de bulunan dernek binasında gerçekleştirilen ziyarette ABM Mühendislik Firması’nın sahibi, AKP İl Başkan Yardımcısı genç girişimci iş kadını Hicran Bozkurt da hazır bulundu. Ziyarette Federasyon Başkanı Akalın ve yönetimi, derneğe hayırlı olsun temennisinde bulundular.

AÇILIŞ YAPILACAK

İki ay önce kurulan Kocaeli Yozgatlılar Derneği’nin açılışı için çalışmaların başladığını belirten Dernek Başkanı Davut Murat, “Önümüzdeki günlerde derneğimizi resmi törenle hizmete açacağız. Bunun için çalışmalarımız devam ediyor. Bizim amacımız, gurbette Yozgatlıları bir araya getirmektir. Birliğin, beraberliğin, Yozgatlının olduğu her bir yerde, biz varız. İnanmış arkadaşlarla bir araya gelerek kurmuş olduğumuz bu dernek, toparlayıcı olacaktır. Şu anda üye çalışmalarımız devam ediyor’ dedi.

“BİRBİRİMİZİ AMASIZ, FAKATSIZ SAHİPLENECEĞİZ”

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Erol Akalın ise, “Yozgatlılar bugüne kadar hep ezildiler. Birlik olamadılar. Güç birliği yapamadılar. Federasyonun kurulması ile birlikte, Kocaeli’de bir hareketlilik başladı. Birlik ve beraberlik sağlandı. Biz de birlik olacağız. Güçlü olacağız. Temsil makamında söz sahibi olacağız. Çok ciddi bir nüfusumuz var. Birbirimizi amasız, fakatsız sahipleneceğiz. Fitne çıkaranlara izin vermeyeceğiz” dedi.

12 May 2022 - 15:15 - Gündem

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