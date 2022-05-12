Lale Darcan Tığ’ın imza gününe yoğun ilgi

Birçok esere imza atan Lale Darcan Tığ, son kitabı Bahçemdeki Saray için bugün İzmit Soydan İş Hanı’nda bulunan Kitap Keyfim’de 14.00-18.00 saatleri arasında imza günü düzenledi. Bahçemdeki Saray isimli kitabı için yoğun ilgi üzerine ikinci kez imza günü düzenlediğini belirten Lale Darcan Tığ’ın imza gününe, İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, gazetemiz yazarlarından, eğitimci- yazar Kamil Çöpür, İzmit Belediyesi önceki dönem CHP’li Meclis üyesi Günay Atun ile çok sayıda okuru ve seveni yoğun ilgi gösterdi.

İLK ROMANI

Daha önce ‘Aleve Mey Değince’, ‘ Bir Şiirdik Aslında’ isimli şiir kitapları okuyucular tarafından çok sevilen Lale Darcan Tığ’ın ilk roman türündeki eseri Bahçemdeki Saray kitabına da yoğun ilgi gördü. Tığ, 2021 yılının Aralık ayında Aydili Sanat Derneği Yayınları tarafından basılan son kitabı ve merak edilenleri gazetemize anlattı.

Lale Darcan Tığ kimdir?

İzmit doğumlu değilim ama çok küçük yaşlardan beri İzmit’te yaşıyorum. Kendimi İzmitli sayanların başında geliyorum. İzmit’ten vazgeçemem. İlk, orta ve lise tahsilimi İzmit’te tamamladım. İzmit Lisesi mezunuyum. Üç kız evladım var; torunlarım var. Sanatla İlgili doğuştan var olan yeteneğimi sonradan geliştirme şansı buldum. Öncelerden ihmal ediyor insan hayat kavgası içerisinde. Önce resim ile başladım, heykel ve tasarım ile devam ettim. Sonrasında da kitabım çıktı. Aydili Sanat Derneği üyesiyim, kitabım onların sayesinde çıktı. Onlara çok müteşekkirim.

Bahçemdeki Saray ne anlatıyor?

İzmit’e 3 yaşında geldim. 3 yaşından hemen hemen liseyi bitirdiğim zamanlara kadar… Yani çocuktan bir genç kıza geçiş dönemini anlattım. O sırada İzmit’i ve sosyal yaşamını anlattım. İzmit’in önemli binalarını, sinemalarını, tarihi araştırmalarını da yaptım. Onlar hakkında bilgi verdim. İzmit’in kısa kısa bazı konularının tarihi var; araştırmalar var. Araştırmalarım içinde de benim anekdotlarım var.

Neden yazarlığı seçtiniz?

Benim babam şair, yazar, ressam ve gazeteciydi. Genlerimde var. Genlerde olan bir şeyi istiyorsanız, üzerinde de çalışınca meyvelerini veriyor.

Yazar olmak isteyenlere tavsiyeleriniz var mı?

Yazar olmanın yaşı yok. Çok okumak, çok yazmak, günlük tutmak ama mutlaka eğitimini de almak gerekiyor. Aydili Sanat Derneği’nde şiiri Suat Özdemir hocadan, yazarlık derslerini de Profesör Doktor Gönül Balkır’dan aldım. İşlenmeden olmuyor.