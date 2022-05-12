12 May 2022 - 16:26- Spor G: 12 May 2022 - 16:28

Eyüpspor – Kocaelispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek!
Eyüpspor – Kocaelispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek! mask

Kocaelispor’un Eyüpspor ile İstanbul’da oynayacağı kader maçını ülkemizin en başarılı ve kariyerleri hakemi Cüneyt Çakır yönetecek. Eyüp İlçe Stadı’nda cumartesi saat 16.00’da başlayacak olan maçta Çakır’ın yardımcılıklarını her zaman olduğu gibi Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.

12 May 2022 - 16:26 - Spor

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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