Eyüpspor – Kocaelispor maçını Cüneyt Çakır yönetecek!

Kocaelispor’un Eyüpspor ile İstanbul’da oynayacağı kader maçını ülkemizin en başarılı ve kariyerleri hakemi Cüneyt Çakır yönetecek. Eyüp İlçe Stadı’nda cumartesi saat 16.00’da başlayacak olan maçta Çakır’ın yardımcılıklarını her zaman olduğu gibi Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.