12 May 2022 - 16:32- Gündem G: 12 May 2022 - 16:34

Tarihçi Sinan Meydan 19 Mayıs ruhu ve İzmit’i anlattı

Ünlü tarihçi yazar Sinan Meydan  ‘19 Mayıs Ruhu ve İzmit’ konferansında, “ Türkiye’nin bağımsızlık savaşında İzmit’in çok özel bir yeri var. Atatürk’ün önderliğindeki Türk Bağımsızlık Savaşının en çileli şehirlerinden biridir İzmit. İzmit çok acı çekmiştir, işgalin karanlığını yaşamıştır” dedi

Tarihçi Sinan Meydan 19 Mayıs ruhu ve İzmit’i anlattı mask
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Tarihçi yazar Sinan Meydan İzmit Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şubesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Yahya Kaptan Şubesi, İzmit Kent Konseyi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ortaklığında düzenlenen konferansta İzmitlilerle buluştu. Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saat 15.00’da gerçekleştirilen konferansa İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kocaeli Şube Başkanı Meral Dönmez,  Atatürkçü Düşünce Derneği İzmit Şube Başkanı Ahmet Kavaz, Atatürkçü Düşünce Derneği Yahya Kaptan Şube Başkanı Bahattin Öztürk, CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar ve çok sayıda vatandaş katıldı. 


“BİZZAT DİNLEME FIRSATI BULDUK”

Programda konuşan İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, “Bugün kendisini kentimizde ağırlamaktan onur duyduğumuz tarihçi yazar Sinan Meydan ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum. İzmit Kent Konseyi olarak tarihine bağlı, konusuna hakim, duruşuyla tartışılmaz şahsiyetleri İzmitlilerle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Bugünkü konuğumuz tarihçi yazar Sinan Meydan. Atatürk ve Cumhuriyet konusunda araştırmalar yapan konuğumuzu kitaplarından tanıyoruz. Bugün ise kendisini bizzat dinleme fırsatı buluyoruz. 


“MİLLET ATA’SINA DAHA SIKI SARILDI”

İzmit Yahya Kaptanların, Kara Fatmaların, İpsiz Receplerin, Gebeşoğlu Mehmetlerin ve binlerce şehitlerin diyarı. Mustafa Kemal Atatürk 16 Ocak 1923’te Cumhuriyete dair hedeflerini İzmit’te yaptığı bir basın toplantısıyla açıklamıştır. Yıllardır Atatürk’ü öldürebilmek için çok uğraş verdiler ama asla başaramadılar. Onlar öldürmek isteyince Atatürk daha da canlandı. Adı unutturulmak istendikçe, adı kitaplardan çıkartıldıkça, Cuma Hutbelerinde anılmadıkça, aziz hatırasına hakaret edildikçe Türk Milleti Ata’sına daha da sıkı sarılmaya başladı. 


“YOLUMUZ ATATÜRK YOLU”

Cumhuriyetimiz 84 yıldır Mustafa Kemal Atatürksüz ancak onun ilkeleri bizlere yol göstermeye devam ediyor. Atatürk eserlerinin ne kadar sağlam olduğunu biliyordu. Atatürk kendisinden sonra ülkemizi yöneteceklere ışık tutmaya devam ediyor ama bu ışığa gözlerini kapatanlar bugün ülkemizi ne duruma getirdiler. Bugün bizim yolumuz yine Atatürk yolu” ifadelerini kullandı. 


BAŞKANA SELAMLARINI İLETTİ

Tarihçi Yazar Sinan Meydan konferansta yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı; “İzmit’e geldiğimizden beri çok iyi ağırlandık. Kendimizi adeta evimizde gibi hissettik. Bu etkinliği düzenleyen tüm kurumlara teşekkür ederiz. Fatma Başkanımızı Avrupa’da olduğu için katılamadı etkinliğe. Bu etkinliğe katılmak istediğini biliyorum, ona da selamlarımızı iletelim.


“İZMİT’İN YERİ ÖZELDİR”

Türkiye’nin bağımsızlık savaşında İzmit’in çok özel bir yeri var. Türkiye’nin bazı şehirleri bu bağımsızlık konusunda daha fazla emek vermişlerdir. İzmit bu tür kentlerimizden bir tanesidir. Atatürk’ün önderliğindeki Türk Bağımsızlık Savaşının en çileli şehirlerinden biridir İzmit.  İzmit çok acı çekmiştir, işgalin karanlığını yaşamıştır. İnsanlar burada tel örgüler ardında hapsedilmiştir. 


“EFSANE YAHYA KAPTAN”

İşgal güçleri İzmitlilere insanlık onuruna yakışmayacak şekilde davranmıştır. Özellikle işgalci İngilizler İzmit halkına aşağılık bir muamelede bulunmuşlardır. İzmit’i yakmışlardır, topa tutmuşlardır. 5 camiyi yıkmışlar 300 civarında evi yerle bir etmişlerdir. İzmit 1920 yılı itibariyle harabeye dönmüş bir kenttir ama İzmit Türk Bağımsızlık Savaşı’nda öne çıkan kahramanlarıyla Özellikle Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta 12 sayfa anlattığı Yahya Kaptan’la efsaneleşmiştir. Bir bağımsızlık savaşıyla bu ülkeyi kurduk. Bu ülke vatandaşlığının altında şehitlerin kanı, Türk milletinin emeği vardır.”

12 May 2022 - 16:32 - Gündem

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