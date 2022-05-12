“Et neredeyse karaborsaya düştü”

Kocaeli Lokantacılar Odası Başkan Vekili Adnan Kazdal, dün düzenlediği basın toplantısında fiyat artışlarının kendi sektörlerini olumsuz etkilediklerini ifade etti. Zamlardan sektörün çok kötü etkilendiğini ifade eden Kazdal, “Evlerimize dahi yansıyor. Alım gücü çok azaldı. Buna küresel diyoruz ama güç duruma düştük. Esnaf zor durumdadır. Biz de bıktık. Yılbaşında yeni bir tarife çıkardık ama tarifenin hükmü bitti. Et yemeği çıkaran esnafımızın kazancı sıfır denecek kadar yakın. Bir daha zam gelse karsız satışlar başlayacak. Vatandaşı üzmemek için çabalıyoruz ama şartlar çok zorluyor. Et neredeyse karaborsaya çıktı. Lokantacı esnafı zor geçiniyor. Biz de şaşırır hale geldik” dedi.

“DEVLETİN ÇÖZÜM BULMASI GEREKİYOR”

“Stok ile çalışma şansımız yok” diyen Kazdal, “Hem toptancı vermiyor. Hem de biz alamıyoruz. Gıda sektöründe artışlar yapıcı kanunlar ile koruma altına alınmalı. Tarım Bakanlığının bu şartları kontrol altına almasını bekliyoruz. Sadece et de değil. Bütün gıdalarda zam var. Üyelerimizin çoğu esnaf lokantası. Kendi esnaflarımızın ve üyelerimizin hak ve menfaatini korumak zorundayız. İnanın biz artık takip edemiyoruz. Kendi üyelerimize neden diye soramaz hale geldik. Esnafın sadece 2 günlük stok tutabiliyor. Devletin buna çözüm bulmasını istiyoruz. Gıdada yüzde 1 vergi alınıyor ama biz üretici olduğumuz için yüzde 8 ile satabiliyoruz. Aradaki yüzde 7’lik kısım esnafın cebinden çıkıyor” ifadelerini kullandı.