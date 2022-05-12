Türkkan: Sarısu Çayı için hangi tedbirler alındı?

Kandıra’da bulunan ve pek çok vatandaşın kullandığı Sarısu Çayı’nın kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kirletildiği iddiası Kocaeli basınında yer almış ve yetkililer tarafından sudan numune alınmıştı. İYİ Parti konunun takipçisi oldu. İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, çevre katliamını soru önergesi ile meclis gündemine taşıdı. Türkkan; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplaması isteği ile soru önergesi verdi.

TÜRKKAN’IN SORDUĞU SORULAR

1-Kocaeli Kandıra’daki Sarısu Çayı’ndan alınan numune sonucu ne zaman belli olacaktır, bu sonuca göre nasıl bir yol izlenecektir?

2-Birçok mahalleden geçen Sarısu Çayı’ndaki kirliliğin bu mahallelerde hayvancılık ve seracılık yapan üreticiler için tehlike oluşturmasına karşı alınmış tedbirler bulunmakta mıdır, bu tedbirler nelerdir?

3-Sarısu Çayı’nın eski haline dönmesi için Bakanlık olarak uygulanması düşünülen çalışmalar bulunmakta mıdır, bu çalışmalar nelerdir?

4-Sarısu Çayı’nın tekrar bu şekilde kirletilmemesi için Bakanlık hangi uygulamaları hayata geçirecek, hangi tedbirleri alacaktır?