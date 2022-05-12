12 May 2022 - 16:54- Gündem G: 12 May 2022 - 16:56

Çeker: Hemşireler, haftasını buruk geçiriyor

Hemşireler Haftası nedeniyle İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşireleri ziyaret eden Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker, “Ne yazık ki biriken sorunlar, karşılanmayan talepler nedeniyle hemşire arkadaşlarımız bu haftayı da buruk geçirmektedirler” dedi

Çeker: Hemşireler, haftasını buruk geçiriyor mask

12-18 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle Türk Sağlık Sen Kocaeli Şube Başkanı Ömer Çeker, Şube Başkan Yardımcısı Serkan Kökduman, Hüseyin Ozan Yüzüak, İzmit Seka Devlet Hastanesi İş Yeri Baş Temsilcisi Şenay Eroğlu, Temsilci Ceylan Özdemir, Necla Demir ve Eski Temsilci Zinet Kurt ile birlikte İzmit Seka Devlet Hastanesi’nde görev yapan hemşireleri ziyaret etti. Hemşireler haftasını kutlayan Başkan Çeker ziyaret sonrası açıklama yaptı.

“235 BİN HEMŞİRE”

Başkan Çeker, “Türkiye’de görev yapan 235 bin hemşire arkadaşımızın 12-18 Mayıs Hemşireler Haftası’nı bayram havasında kutlamalarını isterdik. Ne yazık ki biriken sorunlar, karşılanmayan talepler ve ücretlerle ilgili beklenen düzenlemelerin henüz hayata geçmemesi nedeniyle hemşire arkadaşlarımız bu haftayı da buruk geçirmektedirler. 2021 yılı verilerine göre, OECD ülkelerinde ortalama 100 bin kişiye 1.025 ebe ve hemşire düşerken ülkemizde ancak 272 kişi düşmektedir. Kamu işvereni ise hemşirelerimizin sorunlarına karşı ilgisizdir. Bu nedenle önerilerimizi sunuyor, çözüm istiyoruz” dedi.

12 May 2022 - 16:54 - Gündem

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