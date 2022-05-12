İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan İzmit Belediye Bandosu, 10. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali’ne katılıyor. 13-14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde sahne alacak olan İzmit Belediye Bandosu kentimizi en güzel şekilde temsil edecek. Vatandaşların müziğin evrenselliğiyle buluşacağı festivale hem yurt için hem yurt dışından bando takımları katılım sağlayacak.
12 May 2022 - 17:27- Gündem Güncelleme: 12 May 2022 - 17:28
İzmit Belediye Bandosu Edirne’de kentimizi temsil edecek
İzmit Belediye Bandosu, 10. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali’nde kentimizi temsil edecek
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.