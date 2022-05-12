İzmit Belediye Bandosu Edirne’de kentimizi temsil edecek

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde kurulan İzmit Belediye Bandosu, 10. Uluslararası Edirne Bando ve Ciğer Festivali’ne katılıyor. 13-14-15 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek olan festivalde sahne alacak olan İzmit Belediye Bandosu kentimizi en güzel şekilde temsil edecek. Vatandaşların müziğin evrenselliğiyle buluşacağı festivale hem yurt için hem yurt dışından bando takımları katılım sağlayacak.