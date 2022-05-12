12 May 2022 - 17:29- Asayiş G: 12 May 2022 - 17:32

Yiyeceklerin arasında cirit atan fare şoke etti!

TEM Otoyolu İzmit geçişinde bulunan bir dinlenme tesisindeki kafede fare olduğu görüldü. Kameraya alınan bu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı

Yiyeceklerin arasında cirit atan fare şoke etti! mask

TEM Otoyolu  İzmit geçişinde bulunan  bir dinlenme tesisindeki kafelerden birinde fare olduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan videoda poğaçaların bulunduğu dolapta bir farenin dolaşması kameraya böyle yansıdı. 
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12 May 2022 - 17:29 - Asayiş

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