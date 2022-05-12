Yiyeceklerin arasında cirit atan fare şoke etti!

TEM Otoyolu İzmit geçişinde bulunan bir dinlenme tesisindeki kafelerden birinde fare olduğu görüldü. Sosyal medyada paylaşılan videoda poğaçaların bulunduğu dolapta bir farenin dolaşması kameraya böyle yansıdı.
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TEM Otoyolu İzmit geçişinde bulunan bir dinlenme tesisindeki kafede fare olduğu görüldü. Kameraya alınan bu görüntüler sosyal medyadan paylaşıldı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.