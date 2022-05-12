12 May 2022 - 17:31- Gündem G: 12 May 2022 - 17:33

19 Mayıs Amatör Spor Kulüpleri Futbol Turnuvası Başladı  

Başiskele Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Amatör Spor Kulüpleri Futbol Turnuvası başladı.  

19 Mayıs Amatör Spor Kulüpleri Futbol Turnuvası Başladı   mask

Başiskele’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı erkenden kutlamaya başlayan Başiskele Belediyesi, Başiskele’nin güzide amatör spor kulüplerinin U11, U12 ve U14 takımlarını karşı karşıya getiriyor.

 

BAŞKAN ÖZLÜ: BU TURNUVANIN KAZANANI TÜM GENÇLERİMİZ OLACAK

 

Kullar Spor Tesisleri’nde gerçekleştirilen turnuvanın açılış maçı öncesi bir konuşma gerçekleştiren Başiskele Belediye Başkanı M. Yasin Özlü, bu güzel etkinliklerin geleneksel hale getireceklerini söyledi.

 

Genç kardeşlerinin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı şimdiden tebrik eden Başkan Özlü, “19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik Spor Bayramı’mız şimdiden kutlu olsun. Yaptığımız etkinliklerle 19 Mayıs’ı kutlamaya erkenden kutlamaya başladık. Bu etkinliklerimizi geleneksel hale gelmesini arzu ediyorum.

Bu futbol turnuvamızın da bir şölen havasında geçeceğine inanıyorum. Tüm sporcu kardeşlerim bu turnuvanın kazananı olacak. Belki hepiniz profesyonel bir futbolcu olmayacaksınız ama vaktinizi bu şekilde değerlendirmeniz sizlere çok şey kazandıracak. 19 Mayıs günü de çok büyük ve güzel bir etkinlik planladık sizlerle orada tekrar buluşacağız. Turnuvaya katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.” dedi.

 

U12 KATEGORİSİNDE ŞAMPİYON KULLAR SPOR

 

Başiskele Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Alt Yapı Takımlarını bir araya getiren turnuvada, U12 kategorisinde şampiyon Kullar spor oldu.

 

İki grup halinde 20’şer dakika üzerinde oynanan maçlar dün akşam oynandı. Fair-Play içerisinde ve eğlenceli anlara sahne olan maçlarda A ve B Grubu’nu ilk sırada tamamlayan Kullar Spor ile Kullar 1975 takımları final maçında karşı karşıya geldi. Çekişmeli mücadele sonrası Kullar Spor, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyon olurken, Kullar 1975 Spor turnuvayı 2. Sırada tamamladı. Turnuvanın 3.’sü Başiskele Birlik Spor ve 4.’sü Başiskele Belediyespor oldu.

 

BUGÜN U14’LER, YARIN U11’LER SAHAYA ÇIKACAK

 

Başiskele Belediyesi Amatör Spor Kulüpleri Alt Yapı Futbol Turnuvası bugün ve yarın oynanacak maçlarla devam edilecek.

 

U14 MAÇ PROGRAMI

 

12 Mayıs Perşembe:

 

A GRUBU:

 

19:00 Anadolu Yeniköy Spor – Başiskele Belediyespor

19:30 Başiskele Damlar Spor – Kullar 1975 Spor

20:00 Anadolu Yeniköy Spor – Başiskele Damlar Spor

20:30 Başiskele Belediyespor – Kullar 1975 Spor

21:00 Anadolu Yeniköy Spor – Kullar 1975 Spor

21:30 Başiskele Belediyespor – Başiskele Damlar Spor

 

B GRUBU:

 

19:00 Kullar Spor – Anadolu 1071 Spor

19:30 Kullar Spor – Başiskele Birlik Spor

20:00 Anadolu 1071 Spor – Başiskele Birlik Spor

 

U11 MAÇ PROGRAMI

 

13 Mayıs Cuma:

 

A GRUBU

 

19:00 Anadolu Yeniköy Spor – Başiskele Belediyespor

19:30 Başiskele Damlar Spor – Kullar 1975 Spor

20:00 Anadolu Yeniköy Spor – Başiskele Damlar Spor

20:30 Başiskele Belediyespor – Kullar 1975 Spor

21:00 Anadolu Yeniköy Spor – Kullar 1975 Spor

21:30 Başiskele Belediyespor – Başiskele Damlar Spor

 

B GRUBU:

 

19:00 Kullar Spor – Anadolu 1071 Spor

19:30 Yuvacık Spor – Başiskele Birlik Spor

20:00 Kullar Spor – Başiskele Birlik Spor

20:30 Yuvacık Spor – Anadolu 1071 Spor

21:00 Yuvacık Spor – Kullar Spor

21:30 Anadolu 1071 Spor – Başiskele Birlik Spor

12 May 2022 - 17:31 - Gündem

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