12 May 2022 - 18:23- Eğitim G: 12 May 2022 - 18:24

Öğretmenlerden çevreyi koruyacak proje

Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi öğretmenlerinin Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Slovakya ülkeleri ile başlattığı ekoloji ve çevreyi koruyacak Erasmus+ projesinde çalışmalara devam ediyor.
Öğretmenlerden çevreyi koruyacak proje mask
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Gölcük İhsaniye Anadolu Lisesi’nin; Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Slovakya ülkeleri ile başlattığı, ekoloji ve çevreyi koruma eğitimine yönelik Erasmus+ projesi çerçevesinde çalışmalar devam ediyor. Projede görevli öğretmenler Gülden Akar, Bayram Er ve Meriç Gürler, okul müdür yardımcısı İlkay İkiz, Gölcük Belediye Ali Yıldırım Sezer’i ziyaret etti. Ziyarette okul heyeti, proje çerçevesinde Gölcük Belediyesi’nin yaptığı çalışmalara yer verip, yabancı ortaklarını bu çalışmalarla bilgilendirmek istediklerini ifade etti.

Başkan Sezer, hem Gölcük hem de okul öğrencileri için önemli bir adım adan proje ekibine teşekkür ederek, başarılar diledi.
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12 May 2022 - 18:23 İHA Kocaeli- Eğitim

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Öğretmenlerden çevreyi koruyacak proje mask
Öğretmenlerden çevreyi koruyacak proje
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