Yola atlayan 2 çocuğa otomobil çarptı

Kaza, Osman Yılmaz Mahallesi İstasyon Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan M.D. idaresindeki 41 B 5042 plakalı Toyota marka otomobil, yola bir anda atlayan yabancı uyruklu N.E. (10) isimli çocuk ve ismi öğrenilemeyen yabancı uyruklu başka bir çocuğa çarptı. Çocuklara çarptığını fark eden sürücü, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı çocuklara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından hastaneye kaldırılan çocukların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.