12 May 2022 - 21:00- Spor G: 12 May 2022 - 21:01

Kocaelispor’a PFDK’dan tarihi ceza!

Kocaelispor’un pazar günü sahasında oynadığı Altınordu maçı 2-2 sona ermiş, bu karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında saha içi ile dışında yaşanan o...

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
Kocaelispor’a PFDK’dan tarihi ceza! mask

Kocaelispor’un pazar günü sahasında oynadığı Altınordu maçı 2-2 sona ermiş, bu karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında saha içi ile dışında yaşanan olaylar nedeni ile yeşil siyahlılar disiplin kuruluna sevk edilmişti. PFDK maç ile ilgili cezaları açıkladı. Kocaelispor Kulübü toplam 237 bin liralık ceza ile tarihinin en ağır cezasına çarptırıldı.  


PARA VE KART BLOKESİ

Kocaelispor’a Altınordu maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40 bin lira para cezası ile Doğu Maraton Alt Tribünü 125 ve 126 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin passolig kartları bloke edildi. Öte yandan merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 20.000 lira, usulsüz seyirci alınmasından dolayı 65.000 lira para cezası aldı. 


İLK ANONS CEZAMIZ

Aynı maçtaki saha olayları nedeni 96.000 bin lira para cezası Batı Numaralı Alt Tribünü 112 ve 113 numaralı bloklarda yer alan seyircilere 1 maçlık passolig  blokesi, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı da talimatlara aykırılık nedeniyle 16.000 lira para cezası verildi. 


TOPLAM CEZALAR

Saha olayları: 96 bin lira

Usulsüz seyirci alınması: 65 bin lira

Çirkin ve kötü tezahürat: 40 bin lira

Merdiven boşlukları: 20 bin lira

Anons cezası: 16 bin lira

112, 113, 125 ve 126 bloklara 1 maçlık Passolig kart blokesi cezası

TOPLAM: 237 bin lira para cezası

12 May 2022 - 21:00 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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