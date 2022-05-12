Kocaelispor’a PFDK’dan tarihi ceza!

Kocaelispor’un pazar günü sahasında oynadığı Altınordu maçı 2-2 sona ermiş, bu karşılaşmanın öncesinde ve sonrasında saha içi ile dışında yaşanan olaylar nedeni ile yeşil siyahlılar disiplin kuruluna sevk edilmişti. PFDK maç ile ilgili cezaları açıkladı. Kocaelispor Kulübü toplam 237 bin liralık ceza ile tarihinin en ağır cezasına çarptırıldı.
PARA VE KART BLOKESİ
Kocaelispor’a Altınordu maçında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 40 bin lira para cezası ile Doğu Maraton Alt Tribünü 125 ve 126 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin passolig kartları bloke edildi. Öte yandan merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle 20.000 lira, usulsüz seyirci alınmasından dolayı 65.000 lira para cezası aldı.
İLK ANONS CEZAMIZ
Aynı maçtaki saha olayları nedeni 96.000 bin lira para cezası Batı Numaralı Alt Tribünü 112 ve 113 numaralı bloklarda yer alan seyircilere 1 maçlık passolig blokesi, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı da talimatlara aykırılık nedeniyle 16.000 lira para cezası verildi.
TOPLAM CEZALAR
Saha olayları: 96 bin lira
Usulsüz seyirci alınması: 65 bin lira
Çirkin ve kötü tezahürat: 40 bin lira
Merdiven boşlukları: 20 bin lira
Anons cezası: 16 bin lira
112, 113, 125 ve 126 bloklara 1 maçlık Passolig kart blokesi cezası
TOPLAM: 237 bin lira para cezası
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.