Başkan Şayir, Şampiyon sporcuyu ağırladı

Başkan Şayir; Kırşehir’de gerçekleştirilen Yıldızlar serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 85 kiloda birinci olan Güreşçi Cihan Coşkun’u ve askere gidecek olan antrenörü İbrahim Sabuncu ile makamında bir araya geldi. Dilovası Gençlik Spor kulübü sporcusu Cihan Coşkun’u Kırşehir’de kazandığı başarı nedeniyle kutlayan Başkan Şayir, "Gençlerimiz, her alanda bizleri gururlandırıyor. Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye şampiyonu sporcumuzu canı yürekten kutluyorum. 85 kiloda şampiyon olan Cihan Coşkun ve Askere gidecek olan antrenörü İbrahim Sabuncu kardeşime nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Allah'ın izni ile ilçemize daha çok şampiyonluklar getirecekler. Kendilerini tüm imkanlarımız ile sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz" dedi.