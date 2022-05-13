Başkan Şayir, Şampiyon sporcuyu ağırladı

Başkan Şayir; Kırşehir’de gerçekleştirilen Yıldızlar serbest Güreş Türkiye Şampiyonası 85 kiloda birinci olan Güreşçi Cihan Coşkun’u ve askere gidecek olan antrenörü İbrahim Sabuncu ile makamında bir araya geldi. Dilovası Gençlik Spor kulübü sporcusu Cihan Coşkun’u Kırşehir’de kazandığı başarı nedeniyle kutlayan Başkan Şayir, "Gençlerimiz, her alanda bizleri gururlandırıyor. Yıldızlar Serbest Güreş Türkiye şampiyonu sporcumuzu canı yürekten kutluyorum. 85 kiloda şampiyon olan Cihan Coşkun ve Askere gidecek olan antrenörü İbrahim Sabuncu kardeşime nazik ziyaretleri için teşekkür ederim. Allah'ın izni ile ilçemize daha çok şampiyonluklar getirecekler. Kendilerini tüm imkanlarımız ile sonuna kadar desteklemeye devam edeceğiz" dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.