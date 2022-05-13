Kartepe’de annelere nostalji rüzgarı

Kartepe Belediyesi sosyal etkinlikler kapsamında anne ve anne adaylarına özel 80’ler 90’lar Anneler Günü özel programı Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Kültür merkezinde oluşturulan nostalji köşesinde Kartepeli kadınlar geçmiş yıllara yolculuk ettiler.

GÖNÜLLERİNCE EĞLENDİLER

Kartepe Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen 80’ler 90’lar Anneler Günü programında kadınlara gül hediye edilirken, verilen ikramlar katılımcılar zamanda yolculuğa çıkardı. Etkinlikte 80’ler ve 90’lar zamanında büyük beğeni toplayan hit olmuş şarkılar eşliğinde Kartepeli kadınlar çocuklarıyla birlikte gönüllerince eğlendiler.

DÜNYAYI KADINLAR YÖNETİYOR

Kartepe Belediyesi olarak kadınlar her zaman sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık konularında desteklediklerini belirten Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Kadınlarımızın sosyal hayat içerisinde ki yeri bizler için çok önemlidir. Anneler Günü münasebetiyle düzenlediğimiz etkinliğimiz eskilere götürdü. Mutlu anne, mutlu kadın mutlu bir aile demektir. Bu anlamda düşündüğümüzde direk veya dolaylı olarak dünyamızı kadınlar yönetiyor. Değerli annelerimize sevgiyle, saygıyla evlatlarıyla mutluluklar dilerim” açıklamasında bulundu.