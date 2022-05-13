13 May 2022 - 10:15- Gündem G: 13 May 2022 - 10:16

Kocaeli’de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek

Büyükşehir, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla “19 Mayıs Bisiklet Turu” düzenliyor

Kocaeli’de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Kocaeli'deki bisiklet kulüpleri üyeleri, Akademi Lise öğrencileri ve halkın katılacağı "19 Mayıs Bisiklet Turu" düzenlenecek.

19 MAYIS SAAT 11.00’DE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilecek bisiklet turu, 19 Mayıs 2022 Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirilecek. Geçen yıl ilki düzenlenen 19 Mayıs Bisiklet Turu'na Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile birlikte Kocaeli’deki tüm bisiklet kulüpleri, bisiklet severler ve aynı zamanda Akademi Lise öğrencileriyle toplam 700 kişi katılmıştı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek organizasyonda kulüpler, Akademi Lise öğrencileri ve bisiklet tutkunlarıyla birlikte 1000 kişilik katılımcıyla şehir turu yapılması hedefleniyor.

GÜZARGAHI BELLİ OLDU

19 Mayıs Perşembe günü İzmit Kent Meydanı'nda başlayacak Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bisiklet turu güzergâhı da belli oldu. İzmit Kent Meydanı'ndan verilecek start ile sırasıyla; Belde Sokak - Leyla Atakan Caddesi - İstanbul İzmit yan yolu - İstanbul İzmit Yan yolu Merkez Bankası Arkası - İstasyon Caddesi - Cumhuriyet Caddesi - Cengiz Topel Caddesi - Atatürk Bulvarı – Şehit Rafet Karacan Bulvarı - Demokrasi caddesi - Necip Fazıl Caddesi - Akasyalar Caddesi - Adapazarı İzmit Yan Yolu - İstanbul İzmit Yan Yolu - Leyla Atakan- Belde Sokak üzerinden İzmit Kent Meydanında bitiş alanına varılacak.

13 May 2022 - 10:15 - Gündem

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