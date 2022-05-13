13 May 2022 - 10:21- Gündem G: 13 May 2022 - 10:24

Kocaeli'ye yaz geldi!

Açık ve güneşli günlerle birlikte hava sıcaklığı da artıyor.

Kocaeli'ye yaz geldi! mask

Önümüzdeki 5 gün boyunca bölgemizde hava parçalı bulutlu geçecek. En yüksek sıcaklık bugün 29, yarın 27, pazar 26, pazartesi ve salı 28 derece olacak. Gece sıcaklıkları da 12-15 derece arasında değişecek.

13 May 2022 - 10:21 - Gündem

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