Kocaeli'ye yaz geldi!

Önümüzdeki 5 gün boyunca bölgemizde hava parçalı bulutlu geçecek. En yüksek sıcaklık bugün 29, yarın 27, pazar 26, pazartesi ve salı 28 derece olacak. Gece sıcaklıkları da 12-15 derece arasında değişecek.