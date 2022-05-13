Önümüzdeki 5 gün boyunca bölgemizde hava parçalı bulutlu geçecek. En yüksek sıcaklık bugün 29, yarın 27, pazar 26, pazartesi ve salı 28 derece olacak. Gece sıcaklıkları da 12-15 derece arasında değişecek.
13 May 2022 - 10:21- Gündem Güncelleme: 13 May 2022 - 10:24
Kocaeli'ye yaz geldi!
Açık ve güneşli günlerle birlikte hava sıcaklığı da artıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.