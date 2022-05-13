Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada ''Müşterilerimizin bulundukları ülke ve segmentlerdeki büyüme hızlarına ayak uydurmak ve pazardaki güçlü konumumuzu pekiştirmek adına Kordsa Türkiye İzmit tesislerinde HMLS polyester iplik yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması öngörülen ve toplam 9,8 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenen yatırım, Kordsa Türkiye operasyonlarına 7.000 tonluk ilave HMLS polyester iplik kapasitesi sağlayacaktır.'' denildi.
13 May 2022 - 10:25- Ekonomi Güncelleme: 13 May 2022 - 10:27
Kordsa’dan İzmit’e dev yatırım
Kordsa Türkiye İzmit tesislerinde MLS Polyester iplik yatırımı yapılmasına karar verildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.