13 May 2022 - 10:25- Ekonomi G: 13 May 2022 - 10:27

Kordsa’dan İzmit’e dev yatırım

Kordsa Türkiye İzmit tesislerinde MLS Polyester iplik yatırımı yapılmasına karar verildi.

Kordsa’dan İzmit’e dev yatırım mask

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada ''Müşterilerimizin bulundukları ülke ve segmentlerdeki büyüme hızlarına ayak uydurmak ve pazardaki güçlü konumumuzu pekiştirmek adına Kordsa Türkiye  İzmit tesislerinde HMLS polyester iplik yatırımı yapılmasına karar verilmiştir. 2024 yılının üçüncü çeyreğinde devreye alınması öngörülen ve toplam 9,8 milyon dolar olarak gerçekleşmesi beklenen yatırım, Kordsa Türkiye operasyonlarına 7.000 tonluk ilave HMLS polyester iplik kapasitesi sağlayacaktır.'' denildi.

13 May 2022 - 10:25 - Ekonomi

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