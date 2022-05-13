Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli Derince Çınarlı Mah. 2660 Ada, 15 Parsel,2+Çatı katı , 5 Nolu bağımsız bölüm Çatı Piyesli Mesken; Taşınmaz Parsel üzerine betonarme yapı tipinde binadır. Konu taşınmaz zemin+2 normal kat+çatı kat olmak üzere 3 katlı olarak inşaa edilmiştir.
13 May 2022 - 10:31- Gündem Güncelleme: 13 May 2022 - 10:37
124 m² 3+1 dubleks daire icradan satılık
Kocaeli Derince'de 124 m² 3+1 dubleks daire icradan satılıktır
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.