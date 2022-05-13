13 May 2022 - 10:31- Gündem G: 13 May 2022 - 10:37

124 m² 3+1 dubleks daire icradan satılık

Kocaeli Derince'de 124 m² 3+1 dubleks daire icradan satılıktır

124 m² 3+1 dubleks daire icradan satılık mask

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Kocaeli Derince Çınarlı Mah. 2660 Ada, 15 Parsel,2+Çatı katı , 5 Nolu bağımsız bölüm Çatı Piyesli Mesken; Taşınmaz Parsel üzerine betonarme yapı tipinde binadır. Konu taşınmaz zemin+2 normal kat+çatı kat olmak üzere 3 katlı olarak inşaa edilmiştir. 

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13 May 2022 - 10:31 - Gündem

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