13 May 2022 - 10:37- Gündem G: 13 May 2022 - 10:39

Bina inşaatı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Bina inşaatı yaptırılacaktır

13 May 2022 - 10:37 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.181.633 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kartepe’de annelere nostalji rüzgarı mask
Kartepe’de annelere nostalji rüzgarı
Kocaeli’de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek mask
Kocaeli’de 19 Mayıs bisiklet turu düzenlenecek
Başkan Şayir, Şampiyon sporcuyu ağırladı mask
Başkan Şayir, Şampiyon sporcuyu ağırladı
Dilovası’nda üstyapı çalışmaları yapılıyor mask
Dilovası’nda üstyapı çalışmaları yapılıyor
Tarihi çınar ağaçlarından ’kitap’ topladılar mask
Tarihi çınar ağaçlarından ’kitap’ topladılar
Engelliler Kartepe’de unutulmaz bir gün geçirdi mask
Engelliler Kartepe’de unutulmaz bir gün geçirdi
Anket Sizce hangi takım küme düşecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL