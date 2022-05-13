Kocaeli Anadolu Dernekler Federasyonu kuruluyor

Kocaeli Malatyalılar Derneği Başkanı İlkin Doyum öncülüğünde temelleri atılan Kocaeli Anadolu Dernekleri Federasyonu (ADEF) Anadolunun örf adet ve geleneklerini Kocaeli’de tanıtmak için yola çıkıyor. Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcıları, Alt Komiteler, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının da hızla organize edileceği ADEF’te federasyonun kullanacağı bina konusunda da anlaşma sağlandı.
41 DERNEĞİ ÇATI ALTINDA TOPLAYACAK
Kocaeli Malatyalılar Derneği (KOMAD), Kocaeli Karslılar Derneği, Kocaeli İzmit Çukurovalılar Derneği, Kocaeli Adıyamanlılar Derneği, Kocaeli Kahramanmaraşlılar Derneği, Kocaeli Elazığlılar Derneği, Kocaeli Siirtliler Derneği, Kocaeli Niğdeliler Derneği, Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği, Kocaeli Bitlis Ahlatlılar Derneği, Kocaeli Tokatlılar Derneği, Kocaeli Mardinliler Derneği ve Kocaeli Sivaslılar Derneğinin kurucu dernek olduğu ADEF’te öncelikli hedef ise Kocaeli’nin plaka numarası olan 41 yöre derneğini bir çatı altında toplamak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.