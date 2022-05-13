13 May 2022 - 10:40- Gündem G: 13 May 2022 - 10:45

Kocaeli Anadolu Dernekler Federasyonu kuruluyor

Anadolu'nun örf adet ve geleneklerini Kocaeli’de tanıtacak olan Kocaeli Anadolu Dernekleri Federasyonunun (ADEF) temelleri atıldı

Kocaeli Anadolu Dernekler Federasyonu kuruluyor mask

Kocaeli Malatyalılar Derneği  Başkanı İlkin Doyum öncülüğünde temelleri atılan Kocaeli Anadolu Dernekleri Federasyonu (ADEF) Anadolunun örf adet ve geleneklerini Kocaeli’de tanıtmak için yola çıkıyor. Genel Sekreterlik, Genel Başkan Yardımcıları, Alt Komiteler, Kadın Kolları ve Gençlik Kollarının da hızla organize edileceği ADEF’te federasyonun kullanacağı bina konusunda da anlaşma sağlandı. 

41 DERNEĞİ ÇATI ALTINDA TOPLAYACAK

Kocaeli Malatyalılar Derneği (KOMAD), Kocaeli Karslılar Derneği, Kocaeli İzmit Çukurovalılar Derneği, Kocaeli Adıyamanlılar Derneği, Kocaeli Kahramanmaraşlılar Derneği, Kocaeli Elazığlılar Derneği, Kocaeli Siirtliler Derneği, Kocaeli Niğdeliler Derneği, Kocaeli Körfez Ağrılılar Derneği, Kocaeli Bitlis Ahlatlılar Derneği, Kocaeli Tokatlılar Derneği, Kocaeli Mardinliler Derneği ve Kocaeli Sivaslılar Derneğinin kurucu dernek olduğu ADEF’te öncelikli hedef ise Kocaeli’nin plaka numarası olan 41 yöre derneğini  bir çatı altında toplamak.

13 May 2022 - 10:40 - Gündem

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