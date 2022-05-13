İzmit Belediyesi üç gün boyunca engelli haklarına yönelik farkındalık yarattı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla üç gün süren bir etkinliğe imza attı. İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi ile birlikte düzenlenen etkinliklerle toplumun bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik programlar düzenlendi. Etkinliğin son gününde engelli derneklerini Gülümse Kafe’de kahvaltıda ağırlayan İzmit Belediyesi, özel bireylere yönelik yapılacak projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

DERNEKLERDEN İZMİT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR

Kahvaltının ardından Belsa Plaza B Blok önünde kurulan stantları ziyaret eden Özel Eğitim Alan Uzmanı ve Yazar Fatma Merdan, “Otizmin Dilinden Anlamak” isimli kitabının tanıtımını yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, katılımdan dolayı Fatma Merdan’a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Üç gün süren etkinliklere katılan engelli dernekleri de farkındalık etkinlikleri ve bilgilendirici söyleşiler gerçekleştiren İzmit Belediyesine teşekkür etti.