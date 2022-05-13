İzmit Belediyesi üç gün boyunca engelli haklarına yönelik farkındalık yarattı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla üç gün süren bir etkinliğe imza attı. İzmit Kent Konseyi Engelli Meclisi ile birlikte düzenlenen etkinliklerle toplumun bilinç düzeyinin arttırılmasına yönelik programlar düzenlendi. Etkinliğin son gününde engelli derneklerini Gülümse Kafe’de kahvaltıda ağırlayan İzmit Belediyesi, özel bireylere yönelik yapılacak projeler üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.
DERNEKLERDEN İZMİT BELEDİYESİNE TEŞEKKÜR
Kahvaltının ardından Belsa Plaza B Blok önünde kurulan stantları ziyaret eden Özel Eğitim Alan Uzmanı ve Yazar Fatma Merdan, “Otizmin Dilinden Anlamak” isimli kitabının tanıtımını yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, katılımdan dolayı Fatma Merdan’a teşekkür ederek çiçek takdim etti. Üç gün süren etkinliklere katılan engelli dernekleri de farkındalık etkinlikleri ve bilgilendirici söyleşiler gerçekleştiren İzmit Belediyesine teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.