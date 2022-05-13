İzmit’in çınarları halk oyunları kursunda  ilk dersi geride bıraktı

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, İzmitli çınarların her anlamda iyilik halini gözetmek, salgın sürecindeki kapanma tedbirleri dolayısıyla kısıtlanan fiziksel işlevselliklerini arttırmak, sosyalizasyonlarını sağlamak ve toplumda aktif rol almalarına destek olmak amacıyla halk oyunları kursu açtı. “Dansın yaşı yoktur, enerjisi çoktur” sloganıyla harekete geçen Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki halk oyunları kursunda ilk ders yapıldı.



BÜYÜK BİR HEYECAN VE MOTİVASYON

Halk oyunları kursuna başvuru yaparak katılan büyüklerimiz, Belsa B Blok’ta bulunan dans salonunda İZMEK Halk Oyunları Usta Öğreticisi Azmi Yurtkulu’nun eğitmenliğinde ilk derslerini büyük bir heyecan ve motivasyonla gerçekleştirdiler. İzmitli çınarlar, ilk derslerinin sonunda çok keyifli vakit geçirdiklerini ifade ederek kendilerine bu imkânı sunan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkürlerini iletti.