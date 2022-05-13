Bu taraftar daha ne yapsın!

Çekilen eziyetin ve çilenin vücut bulmuş hali olan Kocaelispor taraftarı, takımı Eyüp’e meşalelerle ve tezahüratla uğurladı. Tesis önüne gelen yeşil siyahlılar takıma sevgi gösterisinde bulundu ve başarı diledi. Uğurlama öncesi kurban kesildi ve dualar edildi. Kocaeli Stadı’nda maç izlemek için bile resmen acı çeken, dağlar, bayırlar, dereler geçen, binlerce kilometre deplasmanları uykusuz yapan, amatör lige düşse de tribünlerini tıka basa dolduran yeşil siyahlılar Eyüp maçı öncesi farkını yine ortaya koydu ve inançlarını, kararlılıklarını ortaya koydu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.