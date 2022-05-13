13 May 2022 - 11:32- Gündem G: 13 May 2022 - 11:34

Kılık kıyafet yaz uygulaması yarın başlıyor!

Kamu Kurum ve kuruluşlarında görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve hizmetlilerin yazlık kıyafet uygulaması yarın başlayacaktır.

Kılık kıyafet yaz uygulaması yarın başlıyor! mask

Kamu Kurum ve kuruluşlarında görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve hizmetlilerin yazlık kıyafet uygulaması yarın başlayacaktır.  Buna göre  Pazartesi gününden itibaren bürolarda görevli bayan ve erkek personel, Kılık Kıyafet Yönetmeliği ve bu konudaki 26 Mayıs 2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/14 sayılı genelgeye uygun kılık-kıyafetle çalışabileceklerdir. Resmi elbise (Üniforma) giymek zorunda olanlar, ilgili kurum ve kuruşluların özel yönetmeliklerine belirtilen usul ve esaslara tabidir.

13 May 2022 - 11:32 - Gündem

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