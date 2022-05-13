Kamu Kurum ve kuruluşlarında görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve hizmetlilerin yazlık kıyafet uygulaması yarın başlayacaktır. Buna göre Pazartesi gününden itibaren bürolarda görevli bayan ve erkek personel, Kılık Kıyafet Yönetmeliği ve bu konudaki 26 Mayıs 2007 tarih ve 26533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/14 sayılı genelgeye uygun kılık-kıyafetle çalışabileceklerdir. Resmi elbise (Üniforma) giymek zorunda olanlar, ilgili kurum ve kuruşluların özel yönetmeliklerine belirtilen usul ve esaslara tabidir.
13 May 2022 - 11:32- Gündem Güncelleme: 13 May 2022 - 11:34
Kılık kıyafet yaz uygulaması yarın başlıyor!
Kamu Kurum ve kuruluşlarında görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ve hizmetlilerin yazlık kıyafet uygulaması yarın başlayacaktır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.