Gazamız mübarek olsun!

Kocaelispor, Eyüpspor ile kader maçına çıkıyor. Eyüp İlçe Stadı’ndaki mücadele saat 16.00’da başlayacak. Cüneyt Çakır’ın yöneteceği karşılaşma TRT Türk ve BeIN Sports 3’ten canlı yayınlanacak. Yeşil siyahlıların 1. Lig’de tutunması için kazanmaktan başka çaresi bulunmuyor.

AH O ALTINORDU MAÇI!

Sezon öncesinden başlayan hatalar silsilesi, hamlelerdeki karavanalar, lige deneyimsiz olma gibi acemilikler nedeni ile bir türlü rahatlayamayan Kocaelispor, kırılma maçlarından birinde, Altınordu karşısında sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılmış, haftayı 41 puanla 17. sırada tamamlamıştı. Alt sıralardaki tüm takımların da istediğini elde ettiği haftada Kocaelispor için yazılabilecek en kötü senaryo gerçekleşti.

TÜM TAKIM GİTTİ

Sezonun tamamlanmasına iki maç kaldı. Deplasmandaki Eyüp ve içerideki Adanaspor karşılaşmalarını kazanmaktan başka bir çaresi bulunmayan Kocaelispor ilk kader maçını Eyüpspor ile oynayacak. İstanbul’daki maçı heyecanla bekleyen yeşil siyahlılarda kart cezalısı Mehmet Yılmaz dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Tüm takımın 2 gün önceden Eyüp’e götürülmesi ve tesislerde hiçbir futbolcunun kalmamasın altında iki husus yatıyor. İlki aile ve birlikteliği sağlamak, ikincisi de olası bir puan kaybı sonrasında gelecek olan tepki ya da olası saldırının önüne geçmek.

EYÜP’TE 2 EKSİK VAR

Artık sözün bittiği yere gelindi. 5 maçta sadece 2 puan toplayan, geçen hafta Tuzla’ya yenildiği için Play-Off’u risk eden Eyüpspor karşılaşacak olan yeşil siyahlılar tüm planlarını 3 puan için yaptı. Teknik Direktör değişikliğine giden ve Hamza Hamzaoğlu ile yolları ayırdıktan sonra İbrahim Üzülmez ile anlaşan İstanbul ekibinde takıma ayrı bir enerji ve hava geldiği ifade edildi. Eyüp ekibinde Azerbaycan asıllı, Almanya Köln doğumlu, bu sezon 29 maçta 7 gol, 3 asisti bulunan orta saha oyuncusu Timur Temeltaş ile 2001 doğumlu bir orta saha oyuncusu Enes Keskin cezaları olduğu için sahadaki yerlerini alamayacak.

FIRAT GÜL’ÜN 11’İ

Kocaelispor’da ise gözler Teknik Direktör Fırat Gül’e çevrildi. Stratejisi merak edilen genç teknik direktörün Mehmet Yılmaz’ın yokluğunda sağ bekte Mazlum’a şans vermesi bekleniyor. Buna göre Kocaelispor’un kalede İsmet, savunmada Mazlum, Atila, Musa Nizam ve Berkay, önlerinde Mehmet Taş, İlyas Kubilay ya da Diop, sağda Benhur, solda Pereira ya da Samed Ali, forvete yakın bölgede Kolovos, ileride ise Babacar Gueye 11’i ile sahadaki yerini alması bekleniyor.

İÇLER ACISI!

Bu sezon içler acısı bir deplasman karnesi bulunan Kocaelispor 18. ve son deplasman maçına çıkıyor. 17 dış saha maçında sadece Keçiören ve düşen Balıkesir’i yenebilen yeşil siyahlılar 6 beraberlik, 9 da yenilgi aldı. 17 deplasman maçında sadece 11 gol atan ve 22 de gol yiyen takım topladığı 12 puanla Balıkesir’den sonra Menemen ile birlikte ligin en kötü deplasman takımı olarak dikkat çekiyor. Eyüp ekibi ise sahasında 17 maçın 8’ini kazandı, 4’ünde berabere kaldı ve 5’inde de mağlup oldu.

Artık teknik taktiğin çok işe yaramadığı, azmin, ruhun ve karakterin öne çıktığı bir maça çıkıyoruz. Bu maçta alınacak beraberlik bile veda anlamına gelecek. Bu nedenle tüm takımın ilk düdükten son düdüğe kadar vücutlarındaki enerjilerinin tamamını sahaya dökmesi gerekiyor. Çünkü bu şehir en iyisini, en güzelini hak ediyor. Basiretsiz, çapsız, Kocaelispor’un bir kenarından tutayım da bana faydası dokunsun tipindeki, armayı değil çıkarını düşünen insanlara inat Eyüp maçının kazanılması şart!

EYÜPSPOR

KOCAELİSPOR

STAT: Eyüp İlçe

HAKEMLER: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

SAAT: 16.00

YAYINLAR: TRT Türk, BeIN Sport 3

HAVA: 27 derece bulutlu

EYÜPSPOR

ÇAĞLAR ŞAHİN

YALÇIN KILINÇ

UMUT BULUT

PA DIBBA

JESSE SEKIDIKA

OLIVIER THILL

BÜLENT UZUN

MANANGA BUATU

BEKİR YILMAZ

STRAHIL POPOV

CENK AHMET ALKILIÇ

KOCAELİSPOR

İSMET Y.OĞULLARI

MAZLUM DEMİR

ATİLA TURAN

MUSA NİZAM

BERKAY DABANLI

MEHMET TAŞ

İLYAS, DIOP YA DA MANDJECK

BENHUR KESER

PEREIRA YA DA SAMED ALİ

DIMITRIS KOLOVOS

BABACAR GUEYE