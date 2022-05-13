13 May 2022 - 11:46- Asayiş G: 13 May 2022 - 11:50

İzmit'te veli, öğretmene saldırdı

İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde bulunan İnkılap Ortaokulu’nda görev yapan bir öğretmen, bir velinin saldırısına uğradı. Yaralanan öğretmen darp raporu aldı

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
İzmit'te veli, öğretmene saldırdı mask

İzmit Gültepe Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi’nde bulunan İnkılap Ortaokulu’nda görev yapan bir öğretmen, bir velinin saldırısına uğradı. Yaralanan öğretmen darp raporu aldı. Alınan bilgi ve iddialara göre iki gün önce bir baba ve oğlu İnkılap Ortaokulu’na gelerek bağırmaya başladı. Baba ve oğlunu yatıştırmaya çalışan bir öğretmen bu iki kişi tarafından saldırıya uğradı. Darp edilen öğretmen hastaneye giderek darp raporu aldı. Olay sonrası yapılan şikayet üzerine polis ekipleri saldırganları gözaltına aldı. İfadeleri alınan zanlılar serbest bırakıldı. Öğretmenin saldırıya uğraması eğitim camiasında büyük tepki gördü. Saldırıya tepki gösteren eğitim sendikaları bugün saat 12.00’da İnkılap Ortaokulu önünde toplanarak bir basın açıklaması yapacak.

13 May 2022 - 11:46 - Asayiş

Muhabir  Nazım Özgün Erbulan

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