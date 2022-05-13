Ulusoy’dan sıcacık bir öykü: 45 yıl sonra

İlimizde 25 yıldır aktif gazetecilik mesleğini sürdüren, Uğur Ulusoy ilk kitabını çıkardı. Ulusoy ’45 Yıl Sonra’ ismini verdiği öykü kitabında öyküsünü kendi yazdığı şiirleri ile harmanladı. Öykü kitabında kitabın ana karakteri Deniz ile birlikte 2003 yılından günümüze doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Genç bir kadının doğru ‘sevgi’yi buluşunun yolculuğu ve karşısına çıkan kişilerin ona kattığı tecrübeler ile birlikte başka bir kadın oluşunu okuyacağınız bu sıcacık öykü kitabı size çok tanıdık gelecek. Hayatınızdan kesitler bulacağınız kitapta Deniz’i zaman zaman kendinize benzetecek ve çok seveceksiniz.

ÇOCUKLUĞA ÖZLEM VE HAYAL KIRIKLIĞI

Karşısına çıkan bir adamın hayatını bu kadar değiştireceğini tahmin edemeyen Deniz yıllar sonra aradığını bulduğunda adeta yeniden doğuyor. Baş kahramanımız Deniz çocukluğuna özlem duyarken hayal kırıklıklarını da gizlemiyor. Uğur Ulusoy; Deniz’in kırgınlıklarını, sevinçlerini, üzüntülerini okuyucuya aktardığı kitabını ‘canının ta ortasına’ armağan ediyor.

FUARDA KİTABINI İMZALAYACAK

Pandemi sebebiyle 2 yıldır yapılamayan kitap fuarı 14-22 Mayıs tarihleri arasında Sekapark’ta bulunan Kongre Merkezi’nde kapısını ‘şiir’ teması ile açıyor. Ulusoy, fuarda öyküsünün içinden şiirlerin aktığı kitabını Anayurt Yayınevi standında imzalayacak. Yazar Ulusoy, öykü kitabından şu şekilde bahsediyor: “Öyküyü şiirle karıştırdım ve ortaya 45 yıl sonra çıktı. Her hayat bir öykü ve şiir karışımı değil mi?” Herkesin bir öyküsü vardır peki ya sizin öykünüz?