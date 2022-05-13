“Seçim meydanlarına verilen sözler tutulmadı”

Hemşirelerin meslek itibarlarını geri istediklerini ifade eden Ayyıldız, “Pandemi döneminde Koronavirüsten dolayı herkes kendi canının derdine düşmüşken, Covidli hastalara birebir sağlık hizmeti veren hemşire arkadaşlarımız ve tüm sağlık çalışanlarımız tüm sağlık kuruluşlarımızda 7/24 kesintisiz hizmet vermeye devam etmişlerdir. Ancak; her zaman olduğu gibi, Pandemi döneminde bile, her türlü adaletsizliklere, hak kayıplarına, mobbinge uğrayanlar maalesef yine sağlık çalışanlarımız olmuşlardır. Pandemi süreci olması hasebiyle sağlık çalışanlarımızın izinleri iptal edilmiş, emeklilikleri kapatılmış, istifa etmeleri bile yasaklanmıştı” ifadelerini kullandı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖRMEZDEN GELİNMİŞTİR”

Açıklamasının devamında Ayyıldız, “Ancak covid-19 virüsüyle mücadele eden sağlık çalışanlarımız ailesinden sevdiklerinden ayrı kalmasına, normal bir vatandaşımıza göre en az 10 kat daha fazla bulaşıcı hastalığa yakalanmasına, en az 10 kat daha fazla hayatını kaybetmesine rağmen, sağlık çalışanlarımıza pandemi sürecinde bile 2. sınıf memur muamelesi yapılmıştır. Pandemi sürecinde bile sağlık çalışanlarımız görmezden gelinmiştir. Pandemi sürecinde bir hemşire yerine göre 3-4 hemşirenin iş yükünü sırtlanmıştır. Halen normale döndüğümüz bu günlerde bile hastanelerimiz yaklaşık yüzde 70 hemşire doluluğuyla çalışmaktadırlar. Personel yetersizliğinden dolayı açılamayan servisler, hemşiresiz çalışan binlerce aile hekimimiz bulunmaktadır” dedi.

“EN FAZLA SAĞLIK ÇALIŞANLARI SORUŞTURMA GEÇİRDİ”

Pandemiden dolayı sokakta bile vebalı gibi davranıldığını belirten Ayyıldız, “Sağlık çalışanlarımıza tüm bunlar yetmiyormuş gibi kurumlarındaki bazı liyakatsiz yöneticiler tarafından psikolojik baskı uygulanmış, mobbinge maruz kalmışlardır. Pandemi sürecinde bile en fazla soruşturma geçiren ceza alanlar maalesef yine sağlık çalışanlarımız olmuştur. Yaklaşık 15 yıl önce üç asgari ücret alan bir hemşire arkadaşımız maalesef bu gün neredeyse asgari ücrete mahkum edilmiştir. Memurlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın maaşları enflasyona göre, TÜİK’in enflasyonuna göre değil, vatandaşın enflasyonuna göre, reel enflasyona göre yani eşel mobil sistemine göre hesaplanarak ödenmelidir” şeklinde konuştu.

“VERİLEN SÖZLER TUTULMADI”

Ayyıldız açıklamasının sonlarına doğru, “Bu güne dek seçim meydanlarında sağlık çalışanlarımıza verilen sözler tutulmamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımızın 14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanlarına verdiği müjdelerin üzerinden yaklaşık iki ay geçmiş olmasına rağmen halen bir gelişme olmamıştır. Doktorundan hemşiresine tüm sağlık çalışanlarımız vaatlerden bıkmış icraat beklemektedir. Siyasetin vesayeti altında olan sözde sendikaların yaklaşık 10 yıldır yaptığı toplu sözleşmelerin hiçbir manası yoktur. Yüzde 3’lük, yüzde 5’lik maaş zamları memuru açlık sınırının altına sürüklemiştir. Kutsal bir mesleğin mensupları olduğumuzun bilincindeyiz. Çok bir şey istemiyoruz. Hemşirelerimizin ve Sağlık çalışanlarımızın da devlet memuru olduğunu, her birinin bir ailesinin olduğunu, itibarsızlaştırılan mesleklerinin itibarlarının iadesini unutmayın yeter” dedi.