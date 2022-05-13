Derince Tahtalı Göleti cazibe merkezi olacak

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, İshakçılar ve çevresindeki bölgelerde bu dönem birbirinden önemli çalışmaları hizmete sunuyor. Tarımsal kalkınma hamlesi ile köylerde çok önemli bir yatırımı hayata geçiren Başkan Aygün’ün ilçeye kazandıracağı prestij projesi olan Tahtalı Göleti Doğa Park’ta çalışmalar devam ediyor. Bölgedeki turizm potansiyelini ortaya çıkartacak olan Doğa Park projesi kapsamında ilk olarak Tahtalı Göleti çevresinde yollar tesviye edilip düzeltildi. İlk etap çalışmaları ile bölgede ürün satış alanı, şadırvan, mescit ve tuvaletlerin tamamlanmasının ardından rekreasyon alanındaki mangal yerleri de tamamlanarak kullanımına sunuldu.

AYGÜN’DEN İNCELEME

Tahtalı Göleti Doğa Park projesi kapsamında bölgedeki ikinci etap çalışmaları da yoğun bir şekilde sürüyor. Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Bayrak, Belediye Meclis Üyesi Mustafa Morgül ve daire müdürleriyle birlikte bölgeye giderek devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Proje ile birlikte bölgede misafirhane, yemekhane, basketbol sahası, restaurant, kafe ve teras alanı, ürün satış yerleri, su sporları tesisinin yapımına devam ediliyor. Yaklaşık 8 bin m2 alan üzerinde yapılacak bu çalışmaların tamamlanmasının ardından ise üçüncü etap düzenlemelerine geçilecek. Son olarak bölgeye yapılacak karavan park, hobi bahçeleri, bisiklet ve yürüyüş yolları ile Doğa Park projesi tamamlanacak.