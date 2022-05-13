İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Mayıs Perşembe günü Kocaeli’ye geliyor. Akşener’in Kocaeli programını İl Başkanı Şanbaz Yıldız duyurdu. Yıldız yaptığı duyuruda, “Genel başkanımız Sayın Meral Akşener Kocaeli'ye geliyor. İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener; 26 Mayıs Perşembe günü 13.00’te Çayırova, 14.15’te Darıca, 17.00’de İzmit’te esnaf ziyareti ve bir dizi program gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.
13 May 2022 - 15:36- Siyaset Güncelleme: 13 May 2022 - 15:43
Akşener’in Kocaeli programı belli oldu
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kocaeli’de bir dizi program gerçekleştirecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.