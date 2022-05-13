Akşener’in Kocaeli programı belli oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Mayıs Perşembe günü Kocaeli’ye geliyor. Akşener’in Kocaeli programını İl Başkanı Şanbaz Yıldız duyurdu. Yıldız yaptığı duyuruda, “Genel başkanımız Sayın Meral Akşener Kocaeli'ye geliyor. İYİ Parti Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener; 26 Mayıs Perşembe günü 13.00’te Çayırova, 14.15’te Darıca, 17.00’de İzmit’te esnaf ziyareti ve bir dizi program gerçekleştirecektir” ifadelerini kullandı.