“Birlikteliğin en güzel örneğini bu proje ile görüyoruz”  

Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO tarafından yürütülen, MARKA destekli, Kocaeli Sanayi Odası ortaklığında, iştirakçiler arasında FORD OTOSAN, BOYSİS, KUKA ve HKTM’nin bulunduğu “İmalat Sanayisi Mesleki Eğitimine Robotik Üretim Teknolojilerinin Entegrasyonu Projesi” kapsamında oluşturulan laboratuvarlar için açılış ve tanıtım programı gerçekleştirildi.

YOĞUN KATILIM

Kocaeli Üniversitesi Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO’da gerçekleştirilen “Robotik Eğitim Alanları Açılış Töreni”ne KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Cengiz, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Uzunçiftlik Nuh Çimento MYO Müdürü Prof. Dr. Engin Özdemir, Değirmendere Ali Özbay MYO Müdürü Doç. Dr. Mine Can, Ford Otosan temsilcileri, proje paydaşları, akademisyenler ile eğitmenler katıldı.

“ESER ORTADA”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende proje tanıtım videosunun gösterimi yapıldı. Törende ilk konuşan KOÜ Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO Müdürü Doç. Dr. Abdulkadir Cengiz; okulun kuruluş süreci, fiziksel imkan ve olanakları, okulda yürütülen faaliyetler ile projenin amacı ve kapsamı ile ilgili bilgiler verdi. Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, “Belli bir amaca dönük bir araya gelindiğinde nelerin yapılabileceğinin en güzel örneğini bu proje ile görüyoruz. Eser ortada, bu projede herkesin emeği var” dedi.

“ROL MODEL UYGULAMA”

KOÜ Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ise, “Üniversite olarak meslek yüksekokulları ve fakülte ayrımı yapmadan eğitime verdiğimiz önemi uygulamalı ve teorik olarak iki ana unsuru birleştirerek toplamayı en başından beri ilke edindik. Ford Otosan İhsaniye Otomotiv MYO, Üniversite-Sanayi işbirliği uygulamalarına sürdürülebilirlik ve eğitim modelleri oluşturma adına ülkemizde, rol model uygulama olma özelliğini taşımaktadır” şeklinde konuştu. Rektör Hülagü, projede emeği bulunan herkese teşekkür etti. Açılışın ardından Endüstriyel Robot Eğitimi Uygulama laboratuvarlarını gezen protokol üyeleri, laboratuvarlar ile ilgili bilgi aldı.