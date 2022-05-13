Körfez Erzurumlular’da kadınlar Kayraldağ’a emanet

Körfez Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yavuz Göğdemir tarafından Kadın Kolları Başkanlığına getirilen Banuş Giyim Mağazası’nın sahibi olan genç girişimci iş kadını Banu Kayraldağ, yönetimini kurarak çalışmalara başladı ve kurduğu yönetimle toplantısını gerçekleştirdi. Kayraldağ, “Dadaş kızı olarak kadınlarımızın ekonomik, siyasi ve diğer konularda başarılı olması için çalışacağım ve buna öncülük etmek istiyorum. Biz kanı ile cepheye mermi taşıyan, yeri geldiğinde düşmanla savaşan, cephenin gerisinde her türlü desteği sağlayan Nene Hatun’un, Kara Fatma’nın torunlarıyız. Biz bu bilinç ve bu gayretle çalışacağız. Kadınlarla el ele vererek örnek çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz. Kadınlarımızı sosyal aktivitelere ve üretime katkı sağlamaları için çalışacağız” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.