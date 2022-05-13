13 May 2022 - 15:48- Gündem G: 13 May 2022 - 15:49

Körfez Erzurumlular’da kadınlar Kayraldağ’a emanet

Körfez Fatih Mahallesi’nde Banuş Giyim Mağazası’nın sahibi olan genç girişimci Banu Kayraldağ, Körfez Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Kadın Kolları Başkanlığına getirildi

Körfez Erzurumlular’da kadınlar Kayraldağ’a emanet mask

Körfez Erzurumlular Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yavuz Göğdemir tarafından Kadın Kolları Başkanlığına getirilen Banuş Giyim Mağazası’nın sahibi olan genç girişimci iş kadını Banu Kayraldağ, yönetimini kurarak çalışmalara başladı ve kurduğu yönetimle toplantısını gerçekleştirdi. Kayraldağ, “Dadaş kızı olarak kadınlarımızın ekonomik, siyasi ve diğer konularda başarılı olması için çalışacağım ve buna öncülük etmek istiyorum. Biz kanı ile cepheye mermi taşıyan, yeri geldiğinde düşmanla savaşan, cephenin gerisinde her türlü desteği sağlayan Nene Hatun’un, Kara Fatma’nın torunlarıyız. Biz bu bilinç ve bu gayretle çalışacağız. Kadınlarla el ele vererek örnek çalışmalara imza atmayı hedefliyoruz. Kadınlarımızı sosyal aktivitelere ve üretime katkı sağlamaları için çalışacağız” dedi.

13 May 2022 - 15:48 - Gündem

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