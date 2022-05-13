13 May 2022 - 15:48- Gündem G: 13 May 2022 - 15:49

Gölcük’teki dev proje için destek 100 milyona çıkarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Donanma Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki desteği artırdı. Daha önce 75 milyon TL olarak belirlenen destek...
Gölcük’teki dev proje için destek 100 milyona çıkarıldı mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Donanma Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki desteği artırdı. Daha önce 75 milyon TL olarak belirlenen destek miktarı 100 milyon TL olarak revize edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir ve Gölcük Belediyesi işbirliği ile hayata geçirilecek olan proje, güvenli yaşam alanlarının oluşturulmasını sağlarken Kocaeli’nin marka değerini artıracak. Fiyat farklarından dolayı yaşanacak ekstra zararın tümünü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üstlenecek.

TOKİ İNŞA EDECEK

Proje, Gölcük Merkez Mahallesi’ndeki D-130 Karayolu, Amiral Sağlam Caddesi, 19 Mayıs Caddesi ve 20. Sokak arasında riskli bölge ilan edilen alanda gerçekleştirilecek. Büyükşehir’in devreye girmesi ile birlikte kentsel dönüşüm projesi hızlandırılırken dönüştürülecek binaların TOKİ eliyle inşa edilecek. TOKİ tarafından konut veya ticari yapı inşa edilecek alanda kalan öncelikli teknik altyapı proje ve inşaatları Büyükşehir tarafından yapılacak.

13 May 2022 - 15:48 - Gündem

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