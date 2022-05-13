Yavuz’dan Hyundai Assan Otomotiv ailesine teşekkür  

Vali Seddar Yavuz, ilimiz ve ülkemiz istihdamına, üretimine, ekonomisine ve ihracatına katkılar sunan iş dünyasına olan ziyaretlerini sürdürüyor. Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren, yılda 230 bin araç üretme kapasitesi ve 2 bin 400 çalışanıyla ilimiz istihdamına, üretimine ve ihracatına önemli katkılar sağlayan Hyundai Assan Otomotiv San. Tic. A.Ş.'yi ziyaret eden Vali Seddar Yavuz, incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgiler aldı.

FABRİKAYI GEZDİLER

Hyundai Assan Otomotiv CEO’su Sangsu Kim, İdare Birimler Direktörü Barbaros Yıldırım, Üretim Direktörü Uygun Koşar tarafından karşılanan Vali Yavuz ilk olarak fabrika ziyaretçi defterini imzaladıktan sonra toplantı salonuna geçti. Burada fabrikanın çalışmalarına ilişkin bilgiler alan Vali Yavuz, beraberindekiler ile birlikte fabrikayı gezdiler. Fabrika çalışanlarına kolaylıklar dileyen Vali Yavuz, ilimiz ve ülkemiz istihdamına, üretimine ve ihracatına yönelik sağladıkları katkılardan dolayı Hyundai Assan Otomotiv ailesine teşekkür etti.