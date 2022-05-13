TEB üreticinin yanında  

Ülke genelindeki tüm üreticilerin Çiftçiler Günü’nü kutlayan TEB, bu kapsamda üreticilerin finansmana erişimde en büyük destekçisi TEB Harman Kart’ta ek faizsiz dönem avantajı ve yeni işbirlikleriyle, tarım kredilerinde mayıs ayına özel avantajlı faiz oranı ve 3 yıla varan vade seçenekleri sunuyor. TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz, tarımın doğduğu verimli topraklarımız ile dünyanın önde gelen tarım ülkelerinden biri olduğumuza ve tarım sektörünün ülke ekonomisi için önemli rol oynadığına dikkat çekti.

BANKACILIK HİZMETLERİ

“Son iki yılda tüm dünyanın hemfikir olduğu tarımın stratejik önemi ile birlikte ülkemiz tarımının sürdürülebilirliğine ve çiftçilerimizin üretmeye devam edebilmeleri için tarımsal sermaye ihtiyaçlarına katkı sağlıyoruz” diyen Cengiz, dijitalleşmeye yaptıkları yatırıma da dikkat çekti. Cengiz, “Çiftçimizin şubeye gelmeden de bankacılık hizmetlerimizden faydalanabilmeleri için süreçlerimizi dijitalleştirdik. Geliştirdiğimiz bankacılık uygularımız ile müşteri ediminde ve tarımsal finansman ihtiyaçlarında hızlı ve minimum temasla bankacılık hizmeti sunuyoruz.” dedi.